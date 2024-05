Arriverà oggi, nel tardo pomeriggio con le borse chiuse, il comunicato di Oaktree che sancirà ufficialmente il passaggio dell'Inter da Suning al fondo californiano. Come spiega la Gazzetta dello Sport, cala dunque il sipario sulla gestione Suning, che finisce con la seconda stella e con l'amaro di non poter proseguire quando invece proprio questo pareva essere lo scenario ormai scontato.

La rosea la definisce una "fine beffarda" per Steven Zhang: vani i suoi sforzi di trovare in extremis una soluzione alternativa per tenersi il club. Si volta pagina. Marotta e Antonello sono già operativi e, se possibile, assumendo ruoli ancor più strategici in questa fase delicata di passaggio. Dovrà passare qualche settimana per tornare alla gestione "straordinaria" del club, ma la squadra mercato formata dall'a.d. e dal d.s. Ausilio continuerà ad agire con gli stessi presupposti ed uguale creatività: niente nuovi capitali dall'alto e saldo sempre positivo tra entrate e uscite.

Il CdA - del quale fanno parte anche i due a.d. - è destinato a decadere, seguito da tutta una serie di passaggi tecnici che porteranno alla creazione di una nuova formazione. Tempi? Circa una ventina di giorni per eleggere in assemblea il CdA nuovo di zecca nel quale è probabile che rientrerà la coppia Carassai-Marchetti (Oaktree), oltre ad Antonello e Marotta.

In Lussembrugo, invece, il passaggio più critico: un perito dovrà dare un valore all'Inter in base al quale sarà calcolata la quota che il fondo Oaktree dovrà aggiungere ai 380 milioni mai ricevuti. Il totale sarà il cosiddetto Fair Value.