L'Inter tenterà il doppio colpo a gennaio dal Valencia: Yunus Musah più Jesus Vazquez . Un classe 2002 e uno 2003. La strada appare tracciata, ma molto dipenderà anche dalle eventuali cessioni di Gagliardini e Gosens , due che fin qui hanno trovato poca soddisfazione in quanto a minuti in campo.

"Musah è un nome che ad Appiano è stato segnalato da tempo. È stato seguito più volte, le relazioni sono state positive, un’occhiata il direttore sportivo Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin (entrambi da ieri in Qatar) la daranno anche nei prossimi giorni, più da vicino - conferma la Gazzetta dello Sport -. C’è un intermediario al lavoro sull’affare, l’Inter sa che la strada si può battere nonostante una valutazione non banale, circa 20 milioni di euro. Il Valencia è disponibile a parlare, del resto la situazione economica del club impone dei ragionamenti in uscita". Ovviamente si ragiona su un prestito con riscatto spostato alla stagione 2023-24, per un'operazione che sarebbe simile a quella di Asllani con l'Empoli.

Per quanto riguarda Vazquez, invece, c'è in ballo una promessa del Valencia al ragazzo: via a gennaio a condizioni favorevoli in caso di scarso impiego. Anche qui si parla di prestito e valutazioni definitive rinviate poi alla prossima estate. "L’obiettivo della società nerazzurra è ambizioso: rinforzarsi abbassando i costi relativi al monte ingaggi, mettendo dentro la rosa calciatori giovani", sottolinea la rosea.