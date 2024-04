Anthony Martial è un nome che non è mai uscito in questi anni dal taccuino degli uomini mercato dell'Inter e adesso il suo profilo torna con prepotenza di moda.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il contratto con il Manchester United non sarà rinnovato e quindi il francese sarà libero di scegliersi la nuova squadra da parametro zero. Si è offerto ai nerazzurri, che per l'attacco, dopo Taremi, valutano un ulteriore innesto. Potrebbe essere proprio Martial?

L'obiettivo numero uno - secondo la Gazzetta - resta Albert Gudmundsson, ma c'è da capire se il colpo sia ancora fattibile o se la Premier League sia ancora una volta troppo avanti.

Per il momento, i nerazzurri sembrano più orientati a costruire un tesoretto per affondare il colpo per l'islandese. Ma è chiaro che molto passa dai vari incastri di mercato, in particolare dalle uscite. Torna quindi di moda un vecchio adagio, quello del tesoretto grazie ai tanti giovani promettenti come accaduto nelle passate sessioni con, ad esempio, Pinamonti e Casadei. L'idea è quella di blindare i big e far cassa con altri elementi. Martial, a oggi, resta l'alternativa a Gudmundsson, la pista principale.