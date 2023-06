L'Inter non ha alzato bandiera bianca nella corsa di mercato per Romelu Lukaku, dopo il clamoroso inserimento del Milan, che ora ha argomenti importanti da presentare al Chelsea grazie ai soldi che entreranno nelle casse dopo la cessione monstre di Sandro Tonali al Newcastle. Il belga, che negli scorsi giorni era stato sondato attraverso i Blues pure dalla Juventus, aveva ribadito il suo forte legame con la maglia nerazzurra e la sua volontà di restare alla Pinetina.

Concetto espresso anche quando gli è stata formulata una proposta da 25 milioni di euro l'anno da parte dell'Al Hilal. In Viale della Liberazione sanno che la trattativa con gli uomini di Boehly non sarà per nulla facile, soprattutto adesso che ci sono due club che hanno manifestato la volontà di acquistare a titolo definitivo Big Rom, ma per spuntare un nuovo prestito punta sulla scelta fatta dal calciatore e sulla sua capacità di imporla.