Romelu Lukaku, Marcus Thuram e Davide Frattesi. Sono questi, secondo La Gazzetta dello Sport, i tre nomi caldi nel derby di mercato tra Inter e Milan.

"L’affondo del Milan su Romelu Lukaku è una manovra che l’Inter ha accusato, che spinge i nerazzurri per forza di cose a un cambio di strategia intorno al belga - scrive la rosea -. Come pure l’interesse di Pioli per Frattesi, che Inzaghi pensava di avere in pugno. Ma la controffensiva non si è fatta attendere. E così ieri il club nerazzurro ha mosso passi importanti verso Marcus Thuram, riaprendo un file che nessuno aveva mai davvero accantonato in viale della Liberazione, prendendosi un vantaggio sui rossoneri. Tutto questo proprio nel giorno in cui l’attaccante francese ha annunciato che la prossima stagione non giocherà nel Psg".

