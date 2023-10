Se si esclude Serhou Guirassy, il guineano dello Stoccarda che è già andato a segno 14 volte in otto partite, una ogni 46 minuti, Lautaro Martinez non ha eguali in questa stagione tra i bomber più prolifici nei cinque campionati top europei. Le dodici realizzazioni in undici partite del Toro, per una media di una ogni 75’, lo mettono sopra gente come il fenomeno del Real Jude Bellingham (10 in 11 partite, uno ogni 94'), oltre a Kylian Mbappé ed Erling Haaland, le due stelle più lucenti del firmamento calcistico europeo ora che Ronaldo e Messi giocano in posti esotici. L'asso del Psg è il big che più si avvicina all'argentino, visto che mette il suo nome sul tabellino marcatori ogni 88’, mentre i 9 centri in 11 partite del gigante di Guardiola sono caduti alla media di uno ogni 109’. "Più che duello, forse, presto si parlerà di terzetto in lotta per il trono mondiale: se era un azzardo pensarlo qualche mese fa, adesso non lo è più", si legge sulla Gazzetta dello Sport.

Numeri da capogiro che meritano il giusto riconoscimento anche da parte della società Inter, che infatti intende blindarlo a Milano con un rinnovo fino al 2028 e adeguamento a 7 milioni di euro. Tutte le parti sperano di firmare entro la fine della stagione, così che da Viale della Liberazione possano dire a tutti gli altri club che il capitano costa una fortuna. "Impossibile sapere ora a che numero di gol chiuderà questa stagione da mille e una notte, ma almeno una cifra definitiva si può già azzardare: 180 milioni è il valore che ne fa il club. Non un centesimo meno di quanto il Napoli valuti Osimhen", la chiosa della rosea.

