Momento chiave della stagione. Magari non decisivo, visto che siamo solo alla nona giornata, ma certamente contro la Juventus non sarà una partita qualunque. Lautaro lo sa bene e - come riferisce la Gazzetta dello Sport - l'ha ricordato anche ai compagni di squadra in questi giorni. I nerazzurri arrivano da cinque successi di fila, tre in campionato e due in Champions: reazione forte al ko cocente nel derby. E proprio la sconfitta con il Milan è l'esempio di ciò da non fare domani sera contro Thiago Motta.

Ieri, ad Appiano Gentile, il capitano ha ricordato come il momento della stagione sia fondamentale, ci si trovi di fronte a un passaggio che può dare una grande spinta se indirizzato dalla propria parte. Servirà massima concentrazione e attenzione ai dettagli. Poi - come riferisce la rosea -, altro elemento che Lautaro ha tenuto a rimarcare è una specie di monito: guai a sottovalutare la Juventus.

Non è la prima volta che la voce dell'argentino si fa sentire nei momenti clou. Un atteggiamento apprezzato dai compagni e dallo stesso Inzaghi, che ha un rapporto speciale col suo capitano. Nessuno dei due vuole rivedere domani l'approccio sbagliato visto nel derby dello scorso 22 settembre, poco più di un mese fa. L'Inter da quel ko è riemersa, inanellando 5 vittorie di fila. Ora non è il momento di fermarsi.