L'Inter cambia marcia con Oaktree. La Gazzetta dello Sport, a sei mesi esatti dalla "promozione" di Beppe Marotta come presidente per volere della nuova proprietà, sottolinea la volontà di investire del fondo californiano, tra cambiamenti evidenti e altri sommersi.

L'accelerata sul fronte stadio è alla luce del sole, ma non è l'unica. Ci sono i cambiamenti all’interno del club, soprattutto nell’area Corporate, e presto si assisterù a un "nuovo" mercato, allo sviluppo commerciale, a un altro restyiling di Appiano. Insomma, l'Inter torna a investire come non accadeva da tempo.

Oaktree ha come obiettivo quello di valorizzare il club: fondamentale lo stadio, ma in primo piano resta la competitività sportiva della squadra. Da qui i tanti rinnovi in serie dei big e presto anche soldi sul mercato per un'Inter diversa. Si cercherà di abbassare il costo del lavoro - quindi anche degli ingaggi - ma si tornerà a investire forte sui cartellini. Per la rosea, non sarà stupefacente investire 20-25 milioni per un calciatore e non necessariamente a questa spesa dovrà corrispondere un introito simile, come accaduto per intendersi nell’estate 2023. Scendendo nel pratico: meno parametri zero che sono sinonimo (anche) di costi elevati, ma più spazio a talenti che hanno un ingaggio inferiore e che in termini di patrimonializzazione hanno un valore e una prospettiva maggiore. Quando si parla di talenti, non si deve immaginare la scommessa, ma un ragazzo che ha già dimostrato almeno parte del suo valore. "Volendo sintetizzarla, siamo più nell’ambito della ricerca di un altro Lautaro (che infatti fu pagato 25 milioni, nel 2018) che di un Palacios", si legge.

Oaktree, con il ritorno di Giorgio Ricci nel settore commerciale, si aspetta un incremento dei ricavi piuttosto elevato, in particolare dal mercato poco battuto come quello americano. E, come detto, si metterà mano anche alle strutture per stare al passo con i tempi. Ad esempio, non mancheranno investimenti nel mondo digitale, nel centro sportivo di Interello e, soprattutto, nella Pinetina. Previsti ad Appiano altri uffici, una nuova e più ampia sala stampa e un secondo ristorante.

