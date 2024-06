La linea tracciata da Oaktree alla dirigenza dell'Inter è chiara: ben vengano gli investimenti su giocatori giovani o dal grande potenziale di crescita. E in questo senso - riporta oggi La Gazzetta dello Sport - è arrivato il via libera per il portiere che si possa giocare il posto con Yann Sommer, con il nome di Christos Mandas che si sta facendo strada nei pensieri del club. Il promettente 22enne greco andrà in scadenza con la Lazio nel 2028: dopo essere stato pagato solo 1 milione da Lotito, adesso vale almeno 15 volte tanto. Ciò che è certo è che "Mandas piace all'Inter e piace al tecnico Inzaghi, che ha avuto referenze positive".

La valutazione di mercato è simile a quella di Josep Martinez del Genoa (più facile per via del contratto in scadenza 2025), mentre continua a resistere la candidatura di Bento la cui valutazione, cresciuta rispetto ai 20 milioni iniziali, ha 'obbligato' l'Inter a guardarsi intorno.

