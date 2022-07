Ma non finisce qui. Il club brasiliano potrebbe tornare presto alla carica per Alexis Sanchez dopo il no del Nino all'offerta dei giorni scorsi e servire l'assist decisivo all'Inter per sbloccare la pratica Dybala . L'attaccante cileno fin qui ha rifiutato diverse proposte, tra cui quelle di Galatasaray, Siviglia, Villarreal Colo Colo e River Plate .

Il Flamengo però è pronto a ritoccare la sua offerta. "Sanchez? Dico solo che non sono abituato a parlare delle trattative in corso per evitare interferenze, quindi non posso dire nulla. Vedremo”, le parole del vicepresidente Marcos Braz. Sul piatto un contratto simile a quello di Vidal da 3,5 milioni di dollari all’anno, il Flamengo ha fretta, vuole chiudere il mercato entro dieci giorni e nelle prossime ore è attesa una risposta definitiva del cileno.

La partenza di Sanchez potrebbe riaprire in maniera importante l'affare Dybala, anche se per lo sbarco della Joya a Milano servirebbe un'altra partenza in avanti oltre a quella di Pinamonti. L’addio del cileno sarebbe quindi solo il primo tassello di un puzzle complesso, ma sarebbe già un buon punto di partenza. Poi toccherà sondare il terreno in maniera decisiva con Dzeko e Correa.