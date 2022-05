I contatti con Dybala - come conferma la rosea - esistono ormai da mesi e si potrebbero concretizzare subito dopo la fine del campionato. Sull'argentino c'è l'interesse di diversi club, l'Arsenal l'ultimo in ordine di tempo, però la destinazione nerazzurra rimane molto probabile per diversi motivi. "I dirigenti nerazzurri sono informati passo dopo passo di quanto avviene intorno a Lautaro. E parallelamente studiano anche come liberare risorse nel monte ingaggi", spiega il quotidiano. In tal senso, si lavora all'addio di Sanchez, che libererebbe 9,5 lordi a stagione: si va verso la risoluzione del contratto del cileno che potrebbe tornare al River Plate o in Spagna. Ovviamente, l'addio ad Alexis potrebbe non bastare e diventerebbe necessario il sacrificio di un big. Palla a Marotta.

