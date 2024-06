Adesso è davvero tutto fatto. E davvero manca solo l'annuncio ufficiale. Lautaro Martinez e l'Inter continuano insieme fino al 2029. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, facendo seguito alle notizie di ieri, l'attaccante ha trovato l'accordo totale con il club nerazzurro anche per quanto riguarda gli ultimi dettagli. E l'agente l'ha confermato con parole chiare: decisiva la sua volontà di restare interista.

Le cifre: 9 milioni di euro più uno di bonus a salire. Entro la fine di giugno arriverà anche la firma, prima della fine della Coppa America, con Camaño che raggiungerà Lautaro nel ritiro della Seleccion per fargli apporre l'autografo sul contratto.

Felicissimo il Toro, che ha sempre avuto come unico obiettivo quello di rinnovare. Ed è il secondo rinnovo di Oaktree dopo quello di Barella, ufficializzato pochi giorni fa. Per la rosea si tratta di un altro segnale di continuità sportiva che la nuova proprietà ha voluto dare. Altro che rottura con il passato: stessa linea e via libera inevitabile a un monte ingaggi che nella prossima stagione aumenterà. L'Inter ripartirà ancora dal suo capitano.