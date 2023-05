Dieci giorni alla grande finale con il Manchester City e l'Inter inizia seriamente a lavorare in vista di Istanbul. Oggi si tornerà a lavorare ad Appiano Gentile dopo il riposo concesso possibile grazie al raggiungimento di un piazzamento Champions considerando il successo sull'Atalanta. Sabato l'ultima di campionato con il Torino, ma è chiaro che Simone Inzaghi riflette già sull'undici da schierare a Istanbul.

Primo dubbio quello del partner di Lautaro: Dzeko, grande ex, in teoria dovrebbe essere scelto a scapito di Lukaku che però scalpita e in campo dimostra di stare benissimo. "Romelu permetterebbe all’Inter di schiacciarsi di più, mantenere un baricentro più basso e poi andare velocemente a ribaltare l’azione negli spazi che il City può concedere - spiega la Gazzetta dello Sport -. Niente uscita dal basso palla al piede, il pallone dovrà viaggiare rapidamente anche alle spalle della difesa, magari partendo da Onana, per scatenare le ruote motrici di Lukaku. È questo oggi il più grande dilemma che affolla la mente di Inzaghi".

A centrocampo, invece, occhio alla rimonta di Mkhitaryan che insidia Brozovic, mentre a sinistra Dimarco resta parecchio davanti su Gosens. "Anche qui, come per l’attacco, la decisione finale su questi due ballottaggi potrebbe raccontare in anticipo quale sarà il piano partita scelto da Inzaghi e il suo staff. Ma prima di tutto ci sarà da capire le reali condizioni di Mkhitaryan, che in questi giorni ha svolto lavoro differenziato a continuerà così fino a domenica. Lunedì, l’armeno rientrerà in gruppo come da tabella di marcia decisa insieme allo staff sanitario e proverà a girare a suo favore il ballottaggio in mezzo", riferisce la rosea.

