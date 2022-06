"L’Inter ha in testa Dybala e non lo molla". Musica per le orecchie degli interisti che da qualche giorno, al netto della trepidazione per il Lukaku-day sempre più vicino, hanno iniziato a temere qualcosa sul fronte Joya. A rassicurare i tifosi del Biscione è la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna che svela un nuovo contatto tra le parti avvenuto nella giornata di ieri. "Non un incontro vero e proprio, ma un contatto diretto tra i dirigenti nerazzurri e gli uomini che gestiscono da vicino il presente e il futuro dell’attaccante. E in questa telefonata il club di viale della Liberazione ha confermato di volere l’argentino, di non aver mollato la pista, di credere fortemente nella possibilità di chiudere. Allo stesso modo, però, l’Inter ha chiesto tempo a Dybala. Perché adesso il passo decisivo non si può fare, considerato l’overbooking dell’attacco nerazzurro".

I nerazzurri hanno ribadito l'interesse per l'argentino togliendo ogni possibile dubbio e il 'patto' con l'ex diez bianconero resiste e come: "L'Inter ha chiesto a Dybala 10 giorni per andare a fondo sulla situazione, per valutare le offerte in arrivo per Dzeko e Correa, oltre che risolvere la questione buonuscita con Sanchez". Dieci giorni, tempistiche emerse durante il contatto di ieri e che coincidono con il ritiro. "Poi su quel che accadrà dopo questi 10 giorni - spiega il quotidiano milanese - non ci sono certezze. Però va registrato un rinnovato ottimismo da parte dei protagonisti sull’esito positivo della trattativa. Meno scetticismo, più fiducia: potrebbe essere la sintesi del contatto di ieri. Non è stato risolutivo, ma non era neppure annunciato come tale".