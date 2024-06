L'Inter del futuro lavora alacremente per non farsi trovare impreparata. Sono calde le piste che collegano l'asse Milano-Genova. I nerazzurri guardano con grande attenzione nel capoluogo ligure, dove Josep Martinez e Albert Gudmundsson sono fortemente nel mirino per puntellare porta e attacco. Secondo La Gazzetta dello Sport "i contatti si sono intensificati di parecchio per portare il portiere all’Inter subito, a titolo definitivo". L'operazione Gudmundsson è più complicata: i nerazzurri dovrebbero anzitutto fargli posto cedendo Arnautovic.

ACQUISTA I PRODOTTI UFFICIALI INTER!