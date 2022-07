Dopo aver perso Gleison Bremer nel duello di mercato con la Juventus , l'Inter è pronta a variare la propria strategia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro di Milan Skriniar ora è destinato a cambiare: in casa nerazzurra si farà il possibile per trattenerlo, anche se certe offerte da Parigi potrebbero cambiare lo scenario.

La valutazione di Skriniar resta sui 70 milioni di euro, il Psg non chiama da un po’ i nerazzurri e al momento la sensazione è che non arriverà nessun rilancio dalla Francia. E in ballo c'è ovviamente anche il rinnovo: in caso di permanenza l'Inter lo blinderà in autuno con un contratto da 6 milioni di euro fino al 2027. L’Inter, per adesso, intende difendere gli altri big, spera di poter posticipare il più possibile qualche dolorosa cessione e intende prendersi tutto il tempo disponibile fino al 30 giugno 2023.