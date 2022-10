L'Inter e Romelu Lukaku hanno deciso di non correre rischi e di evitare il pericolo di dannose ricadute. Come spiega Gazzetta.it , anche questa mattina Big Rom si è allenato a parte per ritrovare la migliore condizione fisica e all'inizio della prossima settimana si sottoporrà a dei nuovi esami strumentali prima di rientrare a lavorare con il resto del gruppo.

L'attaccante belga salterà il lunch match di domenica contro la Salernitana e quindi, "se non ci saranno sorprese, da lunedì-martedì Big Rom tornerà a sudare con i compagni e poi sarà (almeno) in panchina per la sfida al Franchi in programma sabato 22", si legge.

A San Siro tornerà a disposizione Joaquin Correa, così come Alex Cordaz: Lukaku e Marcelo Brozovic, "che all'inizio della prossima settimana (magari insieme al belga) si sottoporrà a esami strumentali per capire come procede la guarigione della coscia", restano gli unici indisponibili.