L'Inter crede in Valentin Carboni. La Gazzetta dello Sport parte questa premessa per spiegare i contorni della trattativa con l'Olympique Marsiglia che potrebbe subire un'accelerazione decisiva nei prossimi giorni. Roberto De Zerbi vuole a tutti i costi il gioiello argentino nella rosa del prossimo anno, ma il club francese non è disposto a investire subito 40 milioni di euro per strappare il ragazzo a titolo definitivo. "Tuttavia - conferma la rosea -, è stata recapitata una prima offerta in viale della Liberazione che prevede un prestito con diritto di riscatto fissato proprio a 40 milioni".

Si tratta di una buona base di partenza, ma l'Inter non vuole correre il rischio di perdere definitivamente il classe 2005 in caso di boom in Ligue 1. Ecco perché la dirigenza interista sta per presentare una controproposta che comprenderebbe una recompra leggermente superiore rispetto al riscatto, intorno ai 45 milioni: in questo caso riacquistare Carboni costerebbe all'Inter sui 5 milioni di euro, al netto dei discorsi legati al bilancio che varieranno in base alla formula dell'operazione e ai termini ti pagamento.

Nei piani del club nerazzurro c'è anche un rinnovo di contratto definito dalla Gazzetta più simbolico che utile, considerando che l'attuale accordo andrà in scadenza nel 2028. Tradotto, infatti, prolungare "significa chiarire che i nerazzurri credono che il giocatore possa far parte della rosa del futuro".

