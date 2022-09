I nomi più forti sono quelli di Thomas Tuchel e Mauricio Pochettino. "Dal punto di vista economico sono entrambi in una condizione di favore. Peraltro avrebbero tutti e due diritto ai benefici del Decreto Crescita, non avendo mai lavorato sinora nel nostro Paese. Ma questo è un vantaggio teorico, perché i due allenatori hanno aspettative di rilievo e costose", spiega la rosea.

Poi c'è Rafa Benitez, eleggibile però solo per la Juve per ovvi motivi. "C’è poi la galleria degli ex. Parli di Dejan Stankovic e non puoi non pensare all’Inter. Il serbo ha chiuso la sua esperienza con la Stella Rossa e tornerebbe volentieri in Italia. Sarebbe la scelta giusta?", si domanda la Gazetta. Altri? Il solito Ranieri, Blanc, Sampaoli... "La scacchiera è piena di cavalli, più o meno vincenti. Nella scelta di Inter e Juve va messa nel conto anche la disponibilità dei tecnici in corsa a rimboccarsi le maniche in una stagione piena di incognite. Anche questo elemento di valutazione peserà al momento opportuno", spiega il quotidiano.