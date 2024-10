Ci risiamo. L'Inter si scioglie sul più bello, punita ancora dalle proprie amnesie difensive dopo aver soverchiato la Juventus che fino al match di San Siro sembrava avere una difesa impermeabile. E invece i nerazzurri l'hanno massacrata con 4 gol e almeno altrettante palle-gol limpide, poi due disattenzioni ed ecco il 4-4.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, oggi Inzaghi farà il punto della situazione con la squadra con analisi video del match di domenica: domani, contro l'Empoli, bisogna evitare di ricadere negli stessi errori. Serve una svolta in tal senso. L'Inter a volte è presuntuosa, troppo ottimista: retaggi della seconda stella, che però deve essere cancellata. La Gazzetta però critica anche il tecnico: la sostituzione di un calciatore ammonito, per quanto utile a prevenire un rosso, non rischia a volte di essere dannosa se il calciatore in questione sta facendo una buona prestazione? Il riferimento è al cambio di Pavard con Bisseck. E poi, come con la Juve, ai nerazzurri spesso manca la capacità di gestire il vantaggio o di capire i momenti del match, prestando il fianco alle avanzate avversarie anche quando basterebbe congelare il pallone. Non si tratta di snaturarsi, ma di essere realisti, attaccati alla partita. È qui che Inzaghi vuole intervenire.