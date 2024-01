Lepri e cacciatori, guardie e ladri, Sinner e Djokovic: Allegri non perde occasione per tirare per la giacca il collega Inzaghi, che però ogni volta glissa e ne esce con eleganza. Il teatrino è proseguito pure ieri, durante la conferenza pre Juve-Empoli.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la bellezza non basta nel calcio, ma è innegabile che l'Inter di Inzaghi sia tra le più belle di sempre e pure vincenti, considerando le coppe. Manca quello scudetto che Lautaro e soci stanno cercando in ogni modo di ottenere a maggio. E se ci sono ancora dubbi la "colpa" è della Juve. Secondo la rosea, l’impressione generale è che l’Inter resti favorita, ma la Juve è solida e lo scontro diretto fra pochi giorni vale una finale.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!