Simone Inzaghi ha convinto tutti. "Da Steven Zhang in giù, lungo tutta la dirigenza, il cammino del tecnico dell’Inter è considerato estremamente positivo. E dietro quell’“estremamente” non ci sono solo i risultati, ma anche la capacità mostrata dal tecnico di saper reagire alle difficoltà attraverso il lavoro quotidiano. Se questo è lo scenario, è naturale che presto si arrivi anche al rinnovo del contratto dell’allenatore. E per presto, si intende nel periodo che va dal post Istanbul fino al prossimo ritiro precampionato, tra un mese". Lo scrive la Gazzetta dello Sport che quindi non solo vede la conferma di Inzaghi, ma anche il prolungamento a stretto giro di posta.

Non era facile invertire così repentinamente, ma Inzaghi ci è riuscito e ha cambiato una stagione che pareva segnata dopo poche settimane. E ora l'intenzione del club è chiara: "Non c’è solo la volontà di non iniziare una stagione con un tecnico in scadenza: fosse stato solo per quello, la problematica sarebbe stata superata, scavalcata anche in virtù di un panorama cambiato, nel quale tutte le componenti - giocatori e allenatori - si sono ormai abituate a lavorare senza accordi di lunga durata nel portafoglio. Il ragionamento è più ampio. Inzaghi si è via via meritato sul campo un rinnovo che allunghi il contratto di un’altra stagione, ovvero fino al 2025, in fondo come già successo un’estate fa, subito dopo la metà di giugno". Oltre alla durata, ovviamente, si arriverà a toccare anche l’aspetto economico, spiega la Gazzetta.

Va detto che tra Zhang e il tecnico piacentino il feeling non è mai venuto meno, nemmeno nei momenti peggiori come a inizio campionato. L'esonero ormai è un brutto ricordo: ora testa a Istanbul e a un lavoro che sta dando i frutti sperati.

