Lo scudetto è la consacrazione di Inzaghi. Come spiega oggi la Gazzetta dello Sport, la seconda stella, praticamente blindata con il +15, diventa lo step definitivo per il tecnico nerazzurro, di diritto tra i top italiani. Anche perché non sarà uno scudetto qualunque considerando il dominio interista in campo e nei numeri.

Gli attestati di stima si sprecano e da diverso tempo anche all'estero esaltano la qualità di questa Inter, riconoscendo totalmente i meriti dell'allenatore (molto più che in Italia...). La Gazzetta, allora, svela anche l'interesse del Liverpool, che a luglio saluterà Klopp. Ma Inzaghi a Milano sta bene sia per motivi familiari sia per ambizioni sportive: sa bene anche lui che il vantaggio accumulato rispetto alle altre in Italia non sarà facilmente colmabile, che l’Inter in termini di programmazione è decisamente avanti. E allora avanti tutta sul rinnovo: se ne discuterà concretamente a fine stagione, magari portando la nuova scadenza al 2027 con ingaggio ritoccato verso l'alto.

