Simone Inzaghi sembra ormai giunto alla fine della sua corsa sulla panchina dell'Inter. Lo scrive La Gazzetta dello Sport sulla propria edizione online che spiega come la decima sconfitta in campionato ribadisca la fragilità dell'Inter: "Al termine della stagione il club virerà su un altro allenatore a meno che in Europa non si tocchino vette altissime. E tra la Coppa Italia e la Champions League il tecnico rischia l'esonero", si legge.

Le prossime tre partite (Juventus, Salernitana e Benfica), nel caso in cui fossero negative, potrebbero essere le ultime per l'allenatore sulla panchina nerazzurra. "Il problema è che nemmeno lo straordinario obiettivo dei quarti di finale europei - eccezionale in sé - in questo momento può valergli una conferma. Per il club e per la dirigenza è infatti il campionato che fa da traino, che prima impone con evidenza lo status nel panorama nazionale e pone poi le basi per la stagione successiva. La domenica di Serie A potrebbe teoricamente "regalare" un sorpasso per mano del Milan e un aggancio della Roma: Inzaghi potrebbe trovarsi quindi a + 2 su un'Atalanta quinta e fresca di successo sulla Cremonese - aggiunge il quotidiano -. L'esclusione dalle prime quattro squadre del campionato, anche solo difficile da prefigurarsi un mese fa, è insomma lì a un passo. E sarebbe sportivamente una tragedia, vista la penalizzazione della Juventus e visto il ritmo da bradipi che tutta la truppa delle "ex inseguitrici" sta mantenendo. Il chilometrico ritardo dal Napoli spingerà quindi il club verso un cambio di panchina: a fine anno nel migliore degli scenari, entro un paio di settimane in caso di crollo verticale".

L'unica ancora di salvezza in questo momento è proprio la Champions League. Un cammino vincente nella massima competizione europea porterebbe soldi nelle casse dell'Inter e visibilità al club, dunque potrebbe indurre la società a chiudere un occhio su un campionato fallimentare.