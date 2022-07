L'Inter prepara la rivoluzione in difesa, con le situazioni di Milan Skriniar e Stefan de Vrij (entrambi in scadenza a giugno 2023) che restano le più delicate. Per quanto riguarda lo slovacco, il club nerazzurro ha resistito alle prime avance del PSG rispedendo al mittente quattro proposte di acquisto - ricorda La Gazzetta dello Sport -, l’ultima formata da 60 milioni di euro più Draxler : la richiesta resta di 80 milioni cash e senza contropartite, ma a 70 milioni (magari con bonus) si può chiudere. Skriniar ha invece già trovato un’intesa di massima con i parigini per un quinquennale da 7,7 milioni netti più bonus che potrebbe toccare quota 9. "Impossibile dire di no, nonostante l’amore per l’Inter e la voglia di restare a Milano - si legge -. A Parigi lo attende un ruolo da leader della difesa di una delle favorite per la Champions dei prossimi anni. Ad attenderlo c’è anche l’amico Hakimi , che secondo voci di corridoio si sarebbe speso in prima persona nei primi giorni di avance francesi, per provare ad ammorbidire la posizione di Skriniar. Il lavoro di Achraf ha fatto breccia nella testa di Milan, ora non resta che attendere l’affondo finale del Psg", atteso non appena sarà risolta la questione legata al prossimo allenatore.

Secondo la rosea, gli arrivi in difesa saranno due (se non addirittura tre): molto dipende da quello che sarà il futuro di De Vrij. Al momento con l'ex Lazio non è in agenda alcun appuntamento per provare a parlare di rinnovo. "Sull’olandese ha acceso i radar il nuovo United di Ten Hag, che ama avere difensori capaci di palleggiare come i centrocampisti. Stefan aspetta una chiamata, dall’Inter o da altri, ma non andrà allo scontro: non è nella sua indole far rumore, ma se decide che è finita – come ai tempi del passaggio dalla Lazio all’Inter – non c’è modo di fargli cambiare idea".

In entrata l’obiettivo più semplice è Nikola Milenkovic, che ha già l'accordo con l'Inter per un contratto da 2,5 milioni netti e può fare leva su una promessa dalla Fiorentina che gli consente di liberarsi a 15 milioni. In cima alla lista di Marotta e Ausilio resiste però il solito Gleison Bremer, che ha già detto sì al nerazzurro: resta da trovare l'intesa tra i club, con il Torino che valuta il brasiliano 50 milioni.