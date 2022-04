L'Inter ha già messo alle spalle il 3-1 rifilato alla Roma e punta ora il mirino sul Bologna, avversario mercoledì al Dall'Ara nel famoso recupero della gara dello scorso 6 gennaio. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'impressione è che Alessandro Bastoni possa riprendere il suo posto in difesa dal 1' (con Federico Dimarco che scivola in panchina), mentre Robin Gosens potrebbe finalmente festeggaire l'esordio da titolare in nerazzurro. "Il tedesco è finora sempre subentrato a gara in corso, ma prima o poi a Ivan Perisic servirà tirare il fiato e la sfida al Dall'Ara in mezzo alla settimana può essere l'occasione adatta", si legge sulla rosea.