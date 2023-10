La Gazzetta dello Sport conferma la nostra anticipazione: Federico Dimarco è a un passo dal rinnovo con l’Inter (leggi qui l'esclusiva). Le parti si sono avvicinate sensibilmente negli ultimi giorni grazie a un incontro tra i dirigenti nerazzurri e Roc Nation, l’agenzia che rappresenta il giocatore della Nazionale, tanto che a breve dovrebbe arrivare il prolungamento fino al 2028 con tanto di adeguamento economico da 1,8 milioni netti a 4. Per la stagione in corso, precisa la rosea, la base di partenza sarà più bassa, intorno ai 3,5 milioni, poi dal 2024-25 salirà a quota 4, bonus esclusi. Numeri che certificano il cambiamento di status dell'ex canterano, considerato ormai un top della rosa da tutte le componenti societarie. Non si può parlare ancora di fumata bianca ma poco ci manca: "sarà necessario un nuovo vertice tra Inter e Roc Nation. Ma non è immaginabile che a questo punto la trattativa si blocchi e si arrivi a un nulla di fatto. Anche perché le premesse erano più che positive. E, come spiegato, non c’era un’urgenza temporale a pressare in una direzione piuttosto che in un’altra. Dimarco e l’Inter si vogliono e si vogliono felici. E così sarà", si legge.

