Secondo le informazioni della Gazzetta dello Sport, andrà in scena mercoledì l’atteso ritorno a Milano di Romelu Lukaku. Il tutto si risolverà in una giornata, con questo programma: partenza dall’aeroporto di Olbia con volo privato di mattina presto, arrivo a Linate e successivo trasferimento per le visite mediche, quindi la tappa in viale della Liberazione dopo pranzo per le firme. Al decimo piano, si legge sulla rosea, lo aspetterà il presidente Steven Zhang, che ha dato l’ok alla spesa di 8 milioni più 3 di bonus per prenderlo in prestito oneroso dal Chelsea, assieme all'ad Beppe Marotta e al d.s. Piero Ausilio, strateghi di un’operazione che ha del clamoroso, facilitata anche da Ledure, legale di Big Rom. "È probabile che in questo viaggio a Milano mordi e fuggi ci sia anche lui, legale di Rom, assieme ai manager di Roc Nation: la visita durerà poche ore, ma sarà comunque l’inizio di una nuova era per Lukaku. E forse anche per l’Inter, che ritrova un leader spirituale e non solo un cannoniere. Per il resto, al belga serve un surplus di riposo e allenamento, poi si riapriranno i cancelli della Pinetina: dovrebbe essere lunedì 11 luglio il giorno in cui si aggregherà al ritiro di Inzaghi, anche se una decisione definitiva non è stata ancora presa", la chiosa del pezzo.