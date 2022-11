Secondo la Gazzetta dello Sport, sull'attaccante francese ci sono gli occhi anche di Juve, Milan e, soprattutto, Inter. Ma sarebbe il Bayern Monaco in pole. "Il Bayern tradizionalmente non si fa mai scappare un talento che gioca in Bundesliga e tutto lascia pensare che la tradizione sarà rispettata anche stavolta. Almeno secondo diversi addetti ai lavori che si occupano del mercato della Bundesliga. La partita però non è ancora chiusa perché il Monchengladbach vorrebbe ricavare qualche soldo (10 milioni) e, come detto, punta a cederlo a gennaio - spiega la Gazzetta dello Sport -. Il Bayern anticiperà tutti in questo modo o lo farà aspettando a parametro zero finora giugno? Se sceglierà questa seconda ipotesi, confermerà la teoria diffusa in Germania che ha già raggiunto un accordo "blindato" con il ragazzo, anche se a riguardo l'entourage di Thuram nega fermamente. Dopo un 2021-22 condizionato dal grave infortunio, i numeri di Marcus in questa prima parte di stagione sono stati spaventosi (10 reti in 15 match di Bundesliga più 3 centri in 2 incontri di Coppa di Germania). Deschamps lo ha voluto con sé ai Mondiali e lì magari la stella del figlio di Lilian emergerà anche in un gruppo di fenomeni come Mbappé, Benzema ecc. Il Bayern lo aspetta, Inter e Juve lo osservano da lontano sperando in un sorpasso ai tedeschi che però al ragazzo offrono una prospettiva professione con la quale i nostri club al momento non possono competere".