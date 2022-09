"Di certo Handa, anche per la fascia al braccio, per il momento delicato della squadra e per il tempo passato ad Appiano durante la sosta, non rischia di certo il posto contro Mou l’1 ottobre - sostiene l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport -. Alla stessa maniera, però, Onana da canterano del Barcellona, potrebbe essere chiamato a fermare Lewandowski sia a San Siro che al Camp Nou. Dopo, però, verrà finalmente deciso chi ha più X Factor tra i pali: si terrà ovviamente conto degli equilibri di spogliatoio, ma anche delle difficoltà dei centrali chiamati a cambiare approccio in base a chi li protegge alle spalle. Un portiere che tende all’uscita impone movimenti diversi da uno che preferisce non lasciare mai sguarnito il proprio fortino".

Per quanto riguarda il modulo, invece, Inzaghi sembra intenzionato a continuare a puntare sul fedele 3-5-2, anche se sarà necessario ottenere una svolta dalla difesa e dai difensori. Sul tema dell'approccio non è escluso un ritorno all'epoca Conte, con una squadra più bassa e pronta a scatenare Lukaku in ripartenza. "Simone ha però tutt’altro stile, più armonico e arioso, meno muscolare eppure altrettanto efficace: in fondo, lo dimostra l’anno passato in cui due trofei sono stati aggiunti alla bacheca interista. Il calcio di possesso che piace a Simone resta la linea del Piave per il futuro, ma, senza mai snaturarsi, una maggiore “protezione” è considerata da tutti necessaria", spiega il quotidiano. Motivo per cui è previsto un preciso piano di recupero individuale per tutti quei big non al top della forma, a partire da Barella e Brozovic fino ad arrivare a Skriniar, De Vrij e Bastoni.