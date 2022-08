L'Inter vuole fare chiarezza su Manuel Akanji e Trevoh Chalobah prima di chiudere la pratica Francesco Acerbi con la Lazio. La strada per l'arrivo del difensore italiano, il profilo preferito di Simone Inzaghi che lo ha allenato alla Lazio, è ormai spianata grazie alla svolta registrata dopo l’incontro tra Claudio Lotito e l’agente Federico Pastorello: assodato il prestito con diritto di riscatto, va definita l’entità dell’onere del trasferimento. Non un dettaglio visto in viale della Liberazione deve ancora chiudersi il conclave sul rinforzo difensivo. Ad alimentare le riflessioni - si legge sulla Gazzetta dello Sport -sono le informazioni arrivate nelle ultime ore da Dortmund, dal quartier generale del Borussia, dove sono state accolte le richieste del nazionale svizzero che vuole mettersi in gioco con i nerazzurri: il 27enne ha il contratto in scadenza tra dieci mesi, ma è disposto a prolungare per un’altra stagione con i tedeschi per abbassare il costo del prestito e favorire il club milanese. "Va individuato il costo del riscatto facoltativo, ricordando che la richiesta iniziale era tra i 15 e i 20 milioni di euro. Anche in questo caso Marotta e Ausilio sono ad un passo dalla meta, cioè dall’accordo. Ma prima aspettano di chiudere la panoramica per dare al tecnico piacentino la soluzione che coniughi al meglio le esigenze tecniche con quelle del budget", scrive la rosea.