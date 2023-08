Detto di Yann Sommer e Lazar Samardzic, molti vicini ad approdare all'Inter, in Viale della Liberazione resta da colmare urgentemente un'altra lacuna in rosa: il quarto attaccante. Secondo Gazzetta.it, Simone Inzaghi ha fatto presente che serve un nove puro quando i dirigenti hanno caldeggiato l'arrivo di Folarin Balogun, che nella testa dell'ex allenatore della Lazio può essere eventualmente il sostituto di Joaquin Correa, qualora dovesse arrivare una proposta convincente per trasferirsi in Arabia Saudita.

In attesa di capire l'evoluzione di Marcus Thuram nel ruolo di centravanti, spiega la rosea, l'innesto di Gianluca Scamacca agevolerebbe il lavoro di Inzaghi: con il West Ham i contatti sono continui e, anche se la prima offerta da 22 milioni più bonus è stata rifiutata, la volontà ferrea da parte del classe 1999 di trasferirsi a Milano consente a Marotta, Ausilio e Baccin di essere fiduciosi. "Magari i tempi non saranno brevi come nel caso di Sommer e Samadzic, ma la prossima settimana anche l'ex Sassuolo potrebbe essere alla Pinetina. Tutti e tre in campo nell'amichevole del 13 a Ferrara contro gli albanesi dell’Egnatia", si legge.

