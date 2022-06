Dopo l'infortunio rimediato in Nazionale che sulle prime ha tenuto tutti col fiato sospeso, Milan Skriniar farà a breve ritorno a Milano. Un 'rimpatrio' che secondo la Gazzetta dello Sport avverrà tra oggi e domani: l'obiettivo numero uno è quello di sottoporsi a tutti i controlli medici necessari per valutare al meglio il problema. I problemi per lo slovacco però non si limitano al piano fisico e, al contrario, si ritrova a dover destreggiarsi tra pensieri sul futuro dal peso non indifferente. "All’Inter è stata appena confezionata una proposta di quelle ghiotte: 50 milioni di euro dal Psg". Ma la risposta del club di Viale della Liberazione è inflessibile: Skrigno vale almeno 70 milioni di euro. Se non di più.

I contatti però sono ancora alla fase iniziale e probabilmente i parigini non molleranno la presa e ci saranno aggiornamenti tra le parti. Il 37 interista è sotto contratto con i nerazzurri per ancora un anno, "ma ha il tacito patto con i suoi attuali dirigenti: rinnovo pressoché automatico se non arrivasse un’offerta conveniente per tutti. Ovviamente anche a Milan verrebbe aumentato lo stipendio, intorno ai 6 milioni di euro, se l’affare andasse in porto". A pensare a Skriniar non solo il PSG ma anche il Chelsea, ma tra le due, la proposta parigina appare più allettante, specie al netto della plusvalenza che l'Inter farebbe, e il rischio che venga ulteriormente alzata c'è e come.