Una difesa inedita, tanti cambi rispetto alla Coppa Italia e Frattesi che insidia Barella per un posto dall'inizio in mezzo al campo. Sono questi, stando agli ultimi aggiornamenti de La Gazzetta dello Sport, i punti chiave sulla formazione dell'Inter che questa sera se la vedrà contro il Como, con Inzaghi chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi.

Tra i pali si rivedrà Sommer dopo la chance concessa in coppa a Martinez, mentre la difesa sarà composta da Bisseck, Bastoni (che giocherà al centro) e Carlos Augusto, in netto vantaggio rispetto a Palacios. Sugli esterni ci saranno Dumfries a destra e Dimarco a sinistra, "mentre per i tre centrocampisti Frattesi insidia Barella, con quest'ultimo che resta comunque favorito per partire dal primo minuto accanto a Calhanoglu e Mkhitaryan", scrive la rosea. Nessun dubbio in attacco, dove Thuram affiancherà capitan Lautaro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!