Torna la Champions League e tornano i titolarissimi in campo per l'Inter di Simone Inzaghi dopo il turnover di Salerno. Domani, contro il Benfica, in quello che assomiglia molto a un crocevia nel girone, i nerazzurri ritrovano in attacco la ThuLa, divisa dal 1' all'Arechi ma anche a San Sebastian, dove partì a sorpresa Marko Arnautovic, ora indisponibile, in coppia con il Toro.

In mezzo al campo, dopo il raro turno di riposo di sabato, riecco Henrikh Mkhitaryan con Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu: "l’assenza di Frattesi (si punta a un recupero in extremis per la partita di sabato in A col Bologna) rende il trio ancora più intoccabile, anche perché Klaassen all’esordio ha mostrato una certa ruggine pregressa", scrive la Gazzetta dello Sport. Ai loro lati Denzel Dumfries, che in panchina avrà il suo naturale sostituto Juan Cuadrado, recuperato, e Federico Dimarco. In difesa, con Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi, spazio a Benjamin Pavard, confermatissimo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!