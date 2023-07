Incassati i 18 milioni della cessione di Brozovic, l'Inter ora va a caccia di un nuovo centrocampista. Frattesi? In realtà i piani possono cambiare e stanno cambiando. La valutazione al rialzo del Sassuolo sta irritando i nerazzurri che ora possono valutare alternative: occhi su Lazar Samardzic, 21enne talento dell'Udinese che costa meno. Partiti i contatti per il serbo-tedesco.

"Vanno registrati forti passi in avanti verso Samardzic. Non è un caso che la valutazione del centrocampista sia simile a quella di Brozovic: l’Udinese tratta per 18-20 milioni - svela la Gazzetta dello Sport -. Samardzic contenderebbe un posto sia a Barella sul centrodestra sia a Mkhitaryan sul centrosinistra: insomma, completerebbe una batteria di assaltatori di primordine. Come alternativa a Frattesi, l’Inter ha anche corteggiato un vecchio amico come Yunus Musah, americano anche lui classe 2022 come il giocatore delll’Udinese, ma seguito da vicino al Mondiale in Qatar, al punto che nel mercato invernale fu trattato a lungo. Sia per il tedesco che per l’americano si ripete in linea generale lo stesso schema di queste settimane: è un derby con il Milan, interessato a entrambi i giocatori nello stesso reparto. Samardzic ha dalla sua la conoscenza del calcio italiano e prezzi non esagerati: il suo contratto con l’Udinese scade nel giugno 2026 e ha un ingaggio di appena 400 mila euro. La prospettiva e i margini di crescita ancora enormi, pur senza la necessità di svenarsi per il cartellino".

Domani potrebbe esserci un nuovo summit tra i club per approfondire i contorni dell’operazione: possibile l’inserimento di una contropartita da parte dei nerazzurri.

