Nei prossimi giorni Marko Arnautovic tornerà ad allenarsi ad Appiano (ieri non si è allenato causa influenza), ma anche lui sa che a fine mese potrebbe lasciare l'Inter. L'austriaco al momento è la quarta punta e pesa a bilancio per 6,5 milioni lordi l'anno con un contratto in scadenza nel 2025: il club nerazzurro sta riflettendo sulle prossime mosse, ma per ora non ha ancora ricevuto un'offerta per l'ex Bologna. Lo ricorda La Gazzetta dello Sport, precisando che il nodo Arna sta anche bloccando il mercato in entrata in attacco, dove Albert Gudmundsson resta il primo obiettivo: visto il processo per molestie in programma in autunno, per l'Inter l'ideale sarebbe un prestito.

Un addio di Arnautovic, fatta eccezione per le altre situazioni del reparto, sbloccherebbe la situazione punta. All'Inter è stato offerto anche Memphis Depay, svincolato dopo l'ultima annata con l'Atletico Madrid, ma l'entourage ha chiesto 5 milioni d'ingaggio: una cifra - sottolinea la rosea - considerata troppo alta dai nerazzurri.

