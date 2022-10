Ieri Romelu Lukaku ha sorriso a tutti, era felicissimo ed il motivo è chiaro: il rientro in campo dopo l'infortunio è ormai dietro l'angolo. Nel weekend appena concluso sono arrivate sensazioni positive, derivate dall'allenamento svolto in parte in gruppo e in parte da solo sul campo in modo da poter essere a disposizione per la sfida di mercoledì in Champions League contro il Viktoria Plzen .

"Romelu, finalmente, sente davvero profumo di rientro adesso, dopo aver svolto un paio di sedute extra per migliorare la condizione atletica: sabato mattina era alla Pinetina, come da programma, per mettere benzina nei muscoli ma pure per ritrovare brillantezza fisica - racconta oggi La Gazzetta dello Sport -. E ieri mattina si è riunito al gruppo, svolgendo l’intero allenamento con i giocatori non utilizzati nell’anticipo contro la Fiorentina. Romelu non si è risparmiato, anzi ha fatto anche di più: finita la sessione in programma con i compagni, ha continuato da solo per un’altra parte di allenamento personalizzato". Un chiaro segnale che il fastidio ai flessori è ormai solo un brutto ricordo e la voglia di tornare in campo cresce di giorno in giorno.

Secondo la rosea, se Big Rom tra oggi e domani confermerà i miglioramenti degli ultimi giorni, allora rientrerà nell’elenco dei convocati contro il Viktoria Plzen, "dove non è escluso possa giocare anche una quindicina di minuti". L'attacco titolare dovrebbe essere formato da Lautaro e Dzeko.