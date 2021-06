La certezza è il ritorno alla base di Federico Dimarco, prezioso jolly in grado di disimpegnarsi sia come braccetto nella difesa a tre che come esterno a tutta fascia. Restano da colmare poi tre vuoi: quello che presumibilmente lascerà Hakimi a destra, quello dell'esterno mancino e quello del vice-Lukaku. Ebbene, al netto dei tagli obbligati, l'Inter sta lavorando al triplo colpo, un poker se si si unisce appunto il reintegro di Dimarco.

Inzaghi, oltre ad assicurarsi la conferma della Lu-La - secondo la Gazzetta dello Sport - ha chiesto la conferma di Sanchez. A completare l'attacco potrebbe essere Felipe Caicedo, uno capace di entrare e fare la differenza sempre, come alla Lazio. "Felipe ha un altro anno di contratto alla Lazio e un ingaggio in linea con la nuova filosofia del club - si legge -. Può essere un’idea concreta, ma prima bisognerà capire anche il futuro di Pinamonti (in uscita, ma con un ingaggio pesante) e Salcedo, anche lui in procinto di rientrare dal prestito al Verona".

Infine, volti nuovi sulle fasce. Per quanto riguarda la destra, il primo nome della lista resta quello di Emerson Royal del Barcellona. A sinistra, invece, piace sempre Emerson Palmieri del Chelsea. "Si lavorerà per provare a prenderne uno in prestito per poi magari provare l’affondo per l’altro - spiega la rosea -. Royal è stato da poco riscattato dal Barcellona dopo una stagione super col Betis (che ha una percentuale sulla futura rivendita), Palmieri è invece in uscita dal Chelsea. Vuole giocare di più, come ammesso anche dal ritiro della Nazionale, dove ha parlato di un consiglio anche del c.t. Mancini". Un poker per restare competitivi in Italia e puntare a superare almeno il girone in Champions.

VIDEO - COPPA ITALIA 21-22, IL SORTEGGIO DELL'INTER: POSSIBILE BIG MATCH NEI QUARTI