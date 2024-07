Il centrocampo è l'oro dell'Inter. Il reparto, arricchito dall'arrivo di Zielinski, è il reparto che numeri alla mano sta con altri club al top d'Europa. Lo racconta anche il mercato: come ricorda oggi La Gazzetta dello Sport, infatti, un anno fa di questi tempi Nicolò Barella era finito sul taccuino degli scout del

Manchester City, mentre ultimamente il Bayern Monaco si è fatto avanti per Hakan Calhanoglu.

Ma non è finita qui, "perché la Juventus (ma non solo) si è informata sulla situazione Frattesi, ricevendo in cambio un no secco - si legge -. L'Inter non vende. Non vende più, ma aggiunge".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!