Attraverso il proprio sito, la Gazzetta dello Sport prova ad analizzare il ko subito dall’ Inter sul campo della Lazio soffermandosi con i numeri del match dell’Olimpico. Le statistiche dicono infatti che la formazione nerazzurra non ha mai giocato così male come nel match contro i biancocelesti. “A sorridere ai nerazzurri è stato solo il possesso palla, come al solito superiore all’avversario con un abbondante 52%. La squadra di Inzaghi ha anche provato la conclusione più volte, con un totale di 17 tiri a 10, ma - come spesso accaduto la scorsa stagione - a mancare sono state precisione e freddezza”, si legge sulla rosea.

E ancora: “In concreto, rispetto ai biancocelesti l’Inter ha realizzato meno lanci (37 a 53), meno verticalizzazioni (126 contro 151), meno dribbling positivi (4 contro 7) e addirittura nessun passaggio filtrante. Inferiore anche il gioco di sponda (solo uno contro i 4 della Lazio), così come la percentuale di realizzazione finale in relazione ai tentativi e alle giocate utili in zona offensiva: appena il 6% per i nerazzurri contro il 30% dei padroni di casa. Un altro dato che ben fotografa la serata confusionaria della truppa nerazzurra è quello che riguarda il numero dei palloni giocati, quasi sempre dominato da Brozovic: a toccare più palloni contro la Lazio non è stato il croato, bensì Bastoni, che ha giostrato palla 95 volte, vale a dire cinque in più del centrocampista. Un’anomalia mai verificatasi finora con Inzaghi in panchina, per non parlare dei passaggi positivi (77 per Bastoni contro i 75 del croato)”.