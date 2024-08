C’è qualcosa che non quadra intorno al nome di Albert Gudmundsson. Lo sostiene la Gazzetta dello Sport che vede un ritorno di fiamma dell'Inter proprio quando tutto sembrava portare al matrimonio con la Fiorentina.

Proprio il mai sopito interesse dei nerazzurri ci sarebbe dietro alla mancata chiusura dell'affare tra la Viola e il Genoa nonostante un accordo trovato ormai da giorni sulla base di una valutazione complessiva di 25 milioni tra prestito oneroso e riscatto. L'Inter - secondo la rosea - non ha mai interrotto i contatti con l'attaccante e lo stesso Gudmundsson vorrebbe aspettare a prendere definitivamente la strada per Firenze rendendosi conto che i milanesi non sono tagliati fuori.

Ovviamente, per l'Inter l'affare resta possibile solo in prestito, sia per ragioni economiche che per la vicenda giudiziaria che coinvolge l'islandese. E poi attenzione alla necessità di una punta che ora ha Gilardino dopo l'addio improvviso di Retegui. In tal senso, potrebbe tornare utile la carta Arnautovic: il nome dell'austriaco è nella lista genoana assieme a quello di Milik.

L'ingaggio di Arnautovic è un ostacolo, ma non insormontabile: possibile uno scambio di prestiti con l'islandese. Tutto rinviato alla prossima settimana, visto che sabato c'è proprio Genoa-Inter. Ma comunque, secondo la Gazzetta, più passano i giorni e maggiori sono le possibilità che l’affare tra Genoa e Fiorentina naufraghi. Con l'Inter in agguato...