Cessioni a gennaio per accontentare gli scontenti, ma soprattutto per raggranellare qualche milione e provare ad anticipare un colpo in attacco: questi i motivi che stanno smuovendo l'Inter in vista della prossima sessione di mercato, In particolare - come conferma stamane la Gazzetta dello Sport - ci sono tre nomi: Gosens , Correa e Gagliardini .

"Correa ha confermato all’Argentina e ai nerazzurri un’inaffidabilità fisica diventata quasi endemica. I nerazzurri speravano poi che un Gosens di nuovo arrembante con la Germania avrebbe prodotto un doppio effetto: da un lato sarebbe cresciuto l’entusiasmo dell’esterno depresso dal vedere davanti a sé Dimarco; dall’altro avrebbe offerto a Robin una vetrina utile per solleticare eventuali compratori. Nessuna delle due possibilità si è realizzata, ma non è cambiata una cosa in casa Gosens: la voglia di avere più minuti in campo", si legge. E poi c'è Gagliardini, che peraltro è in scadenza nel 2023.

Secondo la rosea, su Gaglia potrebbe partire l'assalto per gennaio del Monza, mentre per Gosens potrebbe aprirsi la pista Schalke 04, la squadra del cuore dell'ex atalantino: i tedeschi sarebbero pronti a pagare 2,5 milioni di stipendio, mentre il Leverkusen intavolerebbe uno scambio con Mitchel Bakker. E Correa? "Il 2 dicembre sarà regolarmente ad Appiano, ma il suo ultimo guaio con la Selección non aiuta ad avere ottimismo su una permanenza duratura alla corte del maestro Simone". E adesso il suo posto potrebbe essere preso da Thuram.