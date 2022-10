Edin Dzeko non sta facendo rimpiangere Romelu Lukaku. L'attaccante bosniaco ha trascinato l'Inter con una doppietta nell'ultimo turno di campionato contro il Sassuolo, fin qui sono 4 gol e 3 assist in stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il suo futuro ora è tutto da scrivere. L'ex Roma è in scadenza di contratto a giugno 2023 e non è da escludere una sua permanenza a Milano, con uno stipendio ridotto rispetto agli attuali 5,5 milioni più bonus.