Brusca frenata per Bento. Secondo quanto riferito oggi dalla Gazzetta dello Sport, l'Inter sta trovando grosse difficoltà per arrivare al portiere brasiliano, con l'Athletico Paranaense che non solo non è sceso da quota 20 milioni, ma ha addirittura alzato la posta, forte del gradimento della Premier League. E allora i nerazzurri si guardano intorno.

Stando alla rosea, nel mirino è finito Josep Martinez del Genoa, reduce da un'ottima stagione con il Grifone. La richiesta è di 20 milioni ma, a differenza di Bento, c'è margine per trattare con formule "fantasiose". Margine sia sulla cifra sia sulle modalità, perché il d.s. Ausilio può tentare la strada del prestito con riscatto obbligatorio dopo una stagione. Di sicuro c'è che il giocatore è stato seguito più volte dagli osservatori nerazzurri e le relazioni sono state molto positive.

Il Genoa sarebbe già entrato nell'ordine di idee di cedere il suo portiere proprio come Gudmundsson, altro pezzo pregiato rossoblu che piace all'Inter. Un contatto tra i nerazzurri e i liguri c'è già stato. L'idea resta quella di preparare il terreno al numero 1 del futuro affiancandolo a Sommer pe una stagione.