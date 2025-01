"La Roma affonda il colpo, il Napoli ci pensa davvero, persino la Juventus ci ragiona su. La realtà è che il caso Frattesi comincia a stufare l’Inter. O forse sarebbe meglio coniugare il verbo il passato: ha stufato". Questo quanto scrive stamane la Gazzetta dello Sport, che lo dice chiaro: il club nerazzurro ha già superato ampiamente il livello di sopportazione. Nessuno pensava di dover affrontare una sessione di mercato "impegnativa" e l'idea era quella di essere stati chiari a tempo debito con il diretto interessato. Si sarebbe dovuto andare avanti fino a fine stagione senza scossoni e invece non è così. E la cosa non ha fatto piacere al club.

"Il problema non è mai esistito e mai esisterà. Io sono un ragazzo che capisce, sono intelligente abbastanza da capire che siamo in tanti forti in mezzo e il mister deve scegliere chi sta meglio", aveva detto Frattesi. Ma poi evidentemente lo scenario è cambiato. Frattesi non ha mai bussato alla porta dei dirigenti per chiedere la cessione - spiega la rosea -, neppure in questi ultimi giorni. Ma il suo agente, Riso, ha mosso molto le acque, colloquiando con diversi club, con modalità che ai nerazzurri non sono proprio piaciute.

E allora ecco il prezzo: 45 milioni se l'interlocutore è la Roma. Diverso in caso di Napoli o Juve, potenziali rivali scudetto: qui si sale a 70. "Che equivale a un no, Frattesi non si cede, almeno non a voi", evidenzia la Gazzetta. I giallorossi hanno pensato di inserire Cristante nell'affare. Risposta Inter: la trattativa Frattesi deve avanzare senza contropartite. Cristante può essere semmai una soluzione da prendere in considerazione per l’Inter in un secondo momento e comunque solo in prestito, non certo per abbassare la quota di cash richiesta dai nerazzurri ma solo per tamponare un’esigenza tecnica fino all’estate. La sensazione è che non si andrà ancora troppo per le lunghe...

