Davide Frattesi è stata certamente la nota più lieta della partita di ieri dell'Italia, mandata ko da una Spagna non certo irresistibile. E il centrocampista azzurro è attualmente anche al centro del mercato, con l'Inter che sta tessendo la sua tela per portarlo a Milano.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro e il calciatore si sono già detti sì: Frattesi ha scelto l'Inter. "Perché il matrimonio diventi realtà adesso serve una...cessione. Il punto adesso non è più ormai neppure tra Inter e Sassuolo. Il dialogo fitto tra i due club degli ultimi giorni ha infatti portato a un accordo di massima sulla valutazione del centrocampista: 35 milioni di euro la cifra, prestito oneroso con obbligo di riscatto la formula, l’attaccante Samuele Mulattieri - valutato 5 milioni - la contropartita tecnica individuata per la chiusura del cerchio, tanto che nelle prossime ore i nerazzurri verseranno al Frosinone 500mila euro per riportarlo a casa", spiega la rosea.

Che cosa manca allora? Affinché si chiuda l'affare, i nerazzurri dovranno necessariamente prima cedere, un po' come accadde lo scorso anno per Bremer, poi sfuggito proprio perché non si concretizzò nessun addio prima dell'inserimento della Juventus. Proprio la Juve, ma anche Roma e Milan rappresentano minacce concrete, anche se l'aver incassato il gradimento totale da parte del diretto interessato pone l'Inter in netto vantaggio. "L'operazione è in cima ai pensieri dell’a.d. Marotta e del d.s. Ausilio, quest’ultimo rientrato ieri pomeriggio da Londra: non fosse così, non si spiegherebbe l’operazione Mulattieri, che pure il Frosinone avrebbe tenuto volentieri - sottolinea la Gazzetta -. La speranza dei nerazzurri è che il centrocampista mantenga fede al suo sì. Nel frattempo, i dirigenti devono trovare il modo di fare cassa. In linea teorica, il problema sarebbe stato già risolto con Onana. La cessione pareva nell’aria fino a pochi giorni fa, ma il Chelsea non ha al momento dato seguito agli incontri avvenuti nelle scorse settimane. La pista resta in piedi, ma non è più caldissima. E non trova conferma neppure l’interesse del Manchester United sul portiere". E allora occhio a Dumfries, Correa o addirittura Brozovic. Intanto Frattesi ha convinto tutti, anche Inzaghi che pensava a Milinkovic-Savic: il neroverde viene considerato più funzionale anche per età e potenzialità.

