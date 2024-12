Passata la paura, ora la domanda è: quando si recupera Fiorentina-Inter? La Gazzetta dello Sport prova a mettere sul tavolo le prime ipotesi, ovviamente scartando la possibilità di una data entro la fine del 2024.

Anzi, il match sarà ripreso non prima di febbraio. Oggi se ne discuterà nel Consiglio di Lega: il calendario fitto non lascia finestre disponibili da qui alla fine dell'anno, considerando le coppe europee per entrambe e pure la Coppa Italia. Secondo la rosea, la prima data utile sarebbe nella settimana al rientro dell’Inter dalla Supercoppa di Riad, ma è da escludere che la partita venga fissata in quei giorni vista la fatica prevedibile per gli uomini di Inzaghi, con la finale in programma il 6 gennaio (prima però ci sarà da superare l'Atalanta).

E allora ecco che si va a febbraio. In caso di accesso diretto agli ottavi dell'Inter in Champions e della Fiorentina in Conference, si liberebbero le date del 12 e del 19 febbraio. Di conseguenza, nulla sarà deciso prima di gennaio.