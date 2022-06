Dopo una stagione a Basilea da protagonista, seppur tra alti e bassi, e la recente esperienza con il gruppo della Nazionale, Sebastiano Esposito attende di capire quale sarà il suo futuro. Il 19enne gioiellino del vivaio dell'Inter rimane in attesa di sapere la sua prossima destinazione, mentre in Viale della Liberazione si valutano due possibili scenari: prestito o cessione a titolo definitivo, magari come pedina per arrivare a qualche obiettivo specifico come ad esempio Kristjan Asllani dell'Empoli.