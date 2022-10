La nona giornata di campionato verrà aperta dall'Inter, in campo sabato alle 15 per sfidare il Sassuolo al Mapei Stadium. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Gazzetta.it, per Inzaghi ci sarà da fare i conti con la coperta corta in attacco: con Correa out e Lukaku che non dovrebbe recuperare in tempo, Dzeko sarà titolare al fianco di Lautaro. Possibile ritorno dal 1' anche per Dumfries e Asllani, mentre in difesa potrebbe rivedersi Acerbi. Sulla fascia sinistra "Gosens per ora parte dietro Dimarco, ma Inzaghi penserà anche alla sfida del Camp Nou". Tra i pali torna Handanovic.